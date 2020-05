Sanificazione grazie ai vigili del fuoco di tutti gli spazi pubblici di Pegognaga

PEGOGNAGA – Acqua, ipoclorito di sodio, una adeguata lancia e due squadre di Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la giornata: il Comune di Pegognaga ha deciso di utilizzare compiutamente l’opportunità derivante da una circolare del ministero dell’interno che consente di avere il supporto dei Vigili del Fuoco per un intervento di sanificazione dei locali pubblici, durante il periodo di fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Come ci hanno spiegato l’assessore Manuela Tirelli e lo stesso sindaco Matteo Zilocchi, la sanificazione, iniziata ieri mattina e proseguita poi per tutta la giornata, ha visto impegnate due squadre di Vigili del Fuoco – provenienti rispettivamente da Mantova e da Suzzara – che hanno proveduto a intervenire sulla scuola dell’infanzia “Madre Noemi” nonchè nei locali della mensa scolastica, della palestra comunale, ai campi sportivi “Ferrari”, “Losi” e “Galli”, al bocciodromo e alla piscina comunale, al centro sociale Casbah, al centro visite Parco San Lorenzo e all’Oasi Falconieri, e alla sala civica “Corradini” di Polesine oltre ad altri spazi che sono stati identificati nel corso della giornata. Una attività di sanificazione importante e che è arrivata proprio all’inizio della cosiddetta Fase 2: le attività durante la giornata sono state osservate – rispettando le distanze, questo è fuori discussione – con un pizzico di curiosità dalla cittadinanza ma anche con una certa approvazione per il lavoro svolto.