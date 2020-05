Incontri ravvicinati di strano tipo: tartaruga attraversa indenne la Legnaghese

MANTOVA – Ancora strani avvistamenti sulle nostre strade. Evidentemente, si tratta di una normale conseguenza del nuovo andazzo che ha sconvolto con la pandemia le nostre vite, ma anche quelle degli animali, dato che si sono moltiplicate in questi mesi le presenze di animali più o meno rurali e più o meno esotici in città e sulle strade. Tre settimane fa un lettore ci ha trasmesso la documentazione di germani reali che stazionavano pacifici in Pradella. Ieri una lettrice ci ha invece documentato l’attraversamento di una testuggine sulla strada Legnaghese, all’altezza di Sparafucile.

Nonostante la notoria lentezza dell’animale, l’attraversamento delle due corsie l’ha vista arrivare indenne a destinazione, sia pure con un “piccolo aiutino” della stessa testimone. Una testuggine di terra di una specie “pacifica”, ben diversa da quella rara “tartaruga azzannatrice” avvistata alcuni anni fa sulle rive del lago di Mezzo.