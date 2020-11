Schiaffi al parco durante la fiera Nei guai un minorenne e un 19enne

GUIDIZZOLO Una ragazza? Problemi di altro tipo? Quale sia stata la causa dell’alterco non è dato sapere. Sta di fatto che lo scorso settembre, durante la fiera paesana, un 17enne era stato aggredito da due ragazzi più o meno della stessa età. I due sono stati individuati dai carabinieri e denunciati: uno è minorenne – ha 17 anni – mentre l’altro ha 19 anni.

Nei confronti dei due aggressori le ipotesi di reato sono lesioni e danneggiamenti. Lesioni dal momento che il 17enne, residente a Goito, era stato preso a schiaffi ed era finito al pronto soccorso; danneggiamenti perché i due avevano rotto e reso inutilizzabile il cellulare del 17enne. Dopo gli accertamenti e le indagini del caso, i carabinieri della stazione di Guidizzolo hanno individuato i due aggressori che così sono stati denunciati: il 17enne abita a Guidizzolo, mentre il 19enne a Castiglione.

Il fatto era avvenuto in settembre, durante i giorni della fiera. Al parco Rizzini i tre si erano incrociati (o forse si erano incontrati volontariamente?). Sta di fatto che lì, per motivi non chiari, ma a quanto pare decisamente futili, il 17enne di Guidizzolo e il 19enne di Castiglione avevano iniziato a litigare ed insultare il 17enne di Goito. Dalle parole si era passati ai fatti nel giro di breve tempo: il ragazzino aggredito aveva così rimediato alcuni schiaffi e i due gli avevano rotto il cellulare. Sul posto erano intervenuti carabinieri e 118: il ragazzino era stato portato in ospedale da dove era stato poi dimesso con due giorni di prognosi. (gb)