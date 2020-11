Il Comune riqualifica tutta l’area intorno al palazzetto dello sport

CANNETO Il Comune ha deciso di dare compimento alla riqualificazione dell’intera area che circonda il palazzetto dello sport di viale Europa, attualmente abbandonata e degradata. Per questo motivo la giunta del sindaco Nicolò Ficicchia ha approvato il progetto dell’opera di rigenerazione urbana dell’area del palazzetto dello sport comunale-nuovo polo sportivo multifunzionale con l’adeguamento sismico del palazzetto e la riqualifica dei locali di servizio. L’elaborato tecnico è stato redatto dal geometra Daniele Somenzi dell’ufficio tecnico comunale e prevede un investimento totale di un milione e 500mila euro, con la realizzazione delle opere che potrà essere effettuata anche per stralci funzionali. L’intervento è stato inserito nel piano annuale delle opere pubbliche e l’amministrazione comunale intende finanziarlo attraverso il fondo “Sport e periferie” istituito dal Governo per realizzare appunto interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, che individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

“Nel tempo – spiega il sindaco – le aree che circondano il palazzetto dello sport si sono trasformate in un luogo di difficile fruizione da parte dei residenti per fenomeni di degrado sociale che impongono un necessario ripensamento e riprogettazione di queste aree. La riqualificazione sarà concepita come un intervento capace di rigenerare non solo il tessuto urbano ma anche quello sociale». Il progetto prevede anche l’adeguamento sismico. (pz)