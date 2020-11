Ceresara, aperta la mostra con 22 opere della collezione Gianni Previti alla Torre gonzaghesca

CERESARA Nell’ambito della rassegna “Arte in torre” che ormai da quattro anni vede la collaborazione tra il Comune e il liceo artistico “Giulio Romano” di Mantova, è stata inaugurata la rassegna che presenta un piccolo viaggio nella pittura mantovana del ‘900 con ventidue opere provenienti dalla Collezione Gianni Previti di Mantova. All’apertura della rassegna, anticipata da una introduzione in sala civica, erano presenti Dante Allodi, consigliere comunale con delega alla cultura, Sergio Gelati per il liceo artistico “Giulio Romano” e Gian Stefano Previti. Giovanni Previti, scomparso nel 2014, fin dalla sua giovinezza sviluppò un grandissimo interesse nei confronti del disegno, della calligrafia e della pittura; forte la sua innata passione verso l’arte, nel corso della sua vita, Gianni Previti riuscì ad entrare a diretto contatto con alcuni dei maggiori maestri della pittura mantovana del ventesimo secolo. La mostra, che si potrà visitare nella torre gonzaghesca fino a domenica 8 novembre con apertura al pubblico il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, presenta opere di importanti artisti tra cui Lanfranco, Giulio Perina, Alessandro Dal Prato, Renzo Ferrarini, Aldo Donini e Giovanni Minuti.

Paolo Zordan