Al via i saldi invernali

Al via sabato 3 gennaio a Mantova, come in quasi tutta Italia, i saldi invernali, che si concluderanno il 3 marzo. Le vendite straordinarie arrivano sulla scia del Black Friday e del periodo natalizio, caratterizzato in alcuni casi dai cosiddetti “pre- saldi ”, con offerte riservate alla clientela.

“Il periodo natalizio, tutto sommato, è andato discretamente – sottolinea la presidente di Federmoda Confcommercio Mantova, Paola Moi – I mantovani avevano voglia di fare qualche pensiero per Natale. Non c’è più una via di mezzo: o regali importanti oppure piccoli acquisti a cifre contenute. In ogni caso, l’affluenza nei negozi c’è stata e si consolida la tendenza ad acquistare nei negozi di riferimento, dove si sa che ci sono prodotti di qualità”.

Le previsioni per i saldi , aggiunge Moi, sono discrete: “Non ci aspettiamo grandi exploit, ma penso ci sarà una discreta affluenza, anche se molta gente è in vacanza”.

“L’appuntamento con le vendite d’occasione rappresenta un momento importante per il settore moda e per l’intero sistema commerciale – dichiara ancora Moi –. Invitiamo i consumatori a vivere questo periodo come un’occasione per fare acquisti ponderati e di qualità, scegliendo i negozi di fiducia e valorizzando il commercio di prossimità, che garantisce trasparenza, competenza e un rapporto diretto con il cliente”.

Il budget medio di spesa, in linea con quello dei saldi invernali dello scorso anno, si conferma per Mantova e provincia – stando alle previsioni Confcommercio – attorno ai 135 euro a persona, grazie anche al contributo dei turisti.