Ex direttore di supermercato denunciato dai Cc di Porto per truffa e furto da 3.200 euro

PORTO MANTOVANO – I carabinieri di Porto hanno denunciato in stato di libertà un 41enne, ex direttore di un supermercato, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria di truffa e furto ai danni della società per cui lavorava. L’indagine è partita da una segnalazione interna, dopo che un dirigente dell’azienda aveva riscontrato anomalie contabili nella gestione di una filiale in provincia di Verona. I militari hanno ricostruito un meccanismo illecito, messo in atto tra l’8 giugno e il 20 luglio 2025, consistente nella simulazione di restituzioni di prodotti già venduti, con conseguente erogazione indebita di rimborsi. Secondo quanto emerso, le operazioni avrebbero fruttato all’ex direttore quasi 3.200 euro. Gli accertamenti dei Carabinieri, basati su documentazione contabile e ricostruzione dei flussi di reso, hanno escluso il coinvolgimento di altri dipendenti.