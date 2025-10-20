Scontro tra furgone e trattore a Castel Goffredo: 66enne elitrasportato a Brescia in gravi condizioni

CASTEL GOFFREDO – Incidente questa mattina, 20 ottobre, intorno alle 7.40 in viale Montegrappa a Castel Goffredo . Per cause ancora in fase di accertamento un furgone con a bordo due persone avrebbe tamponato un trattore. Ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni di Casalmoro, passeggero del furgone, le cui condizioni sono apparse da subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti l’automedica da Mantova e l’elisoccorso da Brescia. Quest’ultimo ha quindi provveduto al trasporto d’urgenza del ferito all’ospedale di Brescia. L’uomo è ricoverato in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre i carabinieri della stazione di Asola per i rilievi, anche i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere che hanno proceduto all’estrazione del 66enne dalle lamiere. L’altro occupante del furgone, invece, è riuscito a uscire autonomamente e non avrebbe riportato ferite gravi.