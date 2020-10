Canneto, bando per premiare gli studenti più meritevoli

CANNETO Il Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia ha emanato il Bando per il conferimento di assegni di studio al merito relativo all’anno scolastico 2019/2020. Possono accedere gli studenti residenti che abbiano conseguito il diploma di licenza media, ovvero scuola secondaria di primo grado, con la valutazione finale di 10/10° oppure il diploma di esame di stato, con voto finale compreso tra 95 e 100/100°. Il valore degli assegni di studio sarà di 150 euro per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale di 10/10° e di 250 euro per coloro che hanno conseguito il diploma di esame di stato con la votazione finale fra 95 e 100/100°. Gli importi potranno essere comunque rimodulati dall’amministrazione comunale sulla base delle risorse disponibili e delle domande presentate. Per partecipare si dovrà compilare il modulo della domanda di assegno di studio al merito scolastico disponibile presso l’ufficio protocollo o scaricabile dal sito internet del comune e consegnarlo, corredato da fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro le ore 11.45 di sabato 24 ottobre.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio dei servizi scolastici del comune allo 0376-717006 oppure inviare un email all’indirizzo: personale@comune.canneto.mn.it. (p.z.)