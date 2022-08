Senso unico alternato lungo la provinciale 9 a Medole

MEDOLE Senso unico alternato lungo la provinciale 9 Medole – Carpenedolo, nel territorio del Comune di Medole, per il cedimento di un attraversamento stradale.

Nella serata di giovedì 18 agosto 2022, infatti, si è verificato il cedimento di un attraversamento stradale in prossimità della progressiva chilometrica 0+400.

Per questo dalle ore 20 è stato necessario istituire con rapidità la circolazione a senso unico alternato “a vista” che rimarrà in vigore sino al ripristino delle condizioni ritenute indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione veicolare.