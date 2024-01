Pass Ztl, martedì 31 scadono i termini per il rinnovo

MANTOVA Mercoledì 31 gennaio si concluderà la campagna rinnovo pass Ztl e sosta per la città di Mantova. Tutti i possessori di pass per l’accesso alla Ztl e per la sosta nelle aree parcometro cittadine potranno procedere al rinnovo entro la fine di gennaio senza incorrere in alcun tipo sanzione. Ricordiamo che è sempre possibile rinnovare online i propri pass Ztl e sosta accedendo alla sezione “Rinnovi pass 2024” del sito di Aster (www.aster.mn.it). Qui l’utente potrà decidere di rinnovare i propri pass per il 2024 accedendo alla propria Area Personale oppure attraverso il rinnovo libero per singola targa. Lo sportello pass a Borgochiesanuova sarà comunque aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 16. Per ogni informazione, il call center Aster sarà attivo al numero 0376/1969555 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.