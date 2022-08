Volley Serie B maschile – Provaci ancora Gabbiano: raduno al Boschetto

MANTOVA E’ il giorno del Gabbiano. Che spiega le ali stasera all’Oasi Boschetto (raduno fissato alle ore 19) per iniziare ufficialmente la nuova stagione. La squadra comincerà gli allenamenti sotto la guida del confermatissimo coach Simone Serafini, che avrà come vice quest’anno Francesca Pantiglioni. Primi giorni di lavoro divisi fra palestra per la pesistica e piscina all’Oasi. Sono quattro le new entry nel roster del Top Team. Ve le presentiamo un’altra volta. Marcello Andreoli, classe 1998, opposto, è un vero e proprio figlio della Scuola di pallavolo Anderlini di Modena, dove ha mosso i primi passi nel mondo del volley e ha militato fino allo scorso anno. Riccardo Ginevra Ferrari, classe 1995, opposto, proviene dai cugini del Viadana e in carriera ha vestito anche le maglie di Alga Parma, Langhirano, Campegine, Opem Audax Parma, Canottieri Ongina e Wimore Parma. Jacopo Ferrari, classe 1998, centrale, ha militato le ultime due stagioni a Portomaggiore, in serie A3, ma vanta anche un’annata in A2 con Reggio Emilia e campionati di B con Modena Volley e Villa d’Oro. In cabina di regia ecco Mattia Catellani, classe 1999, protagonista nelle ultime tre annate con la maglia del Volley Tricolore Reggio Emilia con il quale, la scorsa stagione, ha conquistato la promozione in Superlega e ha sollevato la Coppa Italia.

L’obiettivo, manco a dirlo, è riprovare la scalata all’A3 mancata per un soffio nelle ultime due stagioni. «Alla squadra – afferma il presidente Paolo Fattori – per prima cosa chiederò di confermare quanto di buono ha fatto in questi ultimi anni. Siamo stati protagonisti nella regular season ed è mancato sempre un pizzico di fortuna nei play off, dove per due volte ci siamo fermati ad un passo dalla promozione in A3. Rispetto alle precedenti stagioni, abbiamo una panchina più lunga e siamo dunque coperti in ogni ruolo. La società ha fatto la sua parte, ora tocca alla squadra. Non vorrei fare troppi proclami, vedremo come si svilupperà il campionato e come si comporteranno anche le avversarie».

Un po’ di cautela è giustificata, viste anche le “scottature” del recente passato. Come ricordava Fattori, il Gabbiano nell’ultima stagione ha perso in finale la doppia sfida col Monselice, poi promosso in A3. E si è vista scavalcata per un eventuale ripescaggio dalla Wimore Parma, che ha rilevato il titolo del Mondovì in modo non proprio trasparente. L’esposto ala Lega dei virgiliani non ha però sortito alcun effetto. «Abbiamo cercato di rinforzare la squadra – dice, voltando pagina, il diesse Stefano Melli – ma sarà il campo a dire se ci siamo riusciti. Delle avversarie conosciamo ben poco, giusto Viadana e Dual Caselle. Aspettiamo le prime gare di campionato».

Il carnet di amichevoli si aprirà il 9 settembre contro lo Stadium Mirandola neopromosso in A3; seguiranno i test con Bologna (A3) e Canottieri Ongina (B). Il campionato del Gabbiano scatterà da Ravenna sabato 8 ottobre. 24