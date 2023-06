Domenica 11 giugno torna la Giornata dei Bambini al Parco Giardino Sigurtà

CASTELNUOVO Domenica 11 giugno 2023 appuntamento al Parco Giardino Sigurtà con la Giornata dei Bambini: dalle 10 alle 19 i più piccoli potranno divertirsi con show, attività e giochi in differenti ambientazioni della cornice di fine primavera del Giardino!



Due postazioni nel Parco saranno dedicate al Truccabimbi, mentre il Mago Righello si esibirà in uno spettacolo alle 10 e successivamente proporrà magie e palloncini per tutta la giornata; gli attori del Teatro Positivo si esibiranno nella rivisitazione della favola di Esopo, La lepre e la tartaruga, con i suoi insegnamenti, Circ…otto, invece, clown circense, intratterrà il pubblico di ogni età grazie alla sua comicità esilarante, scene bizzarre ed avventure inverosimili; arriverà poi al Parco la maga “ventrilocomica” Tamy, partecipante al programma televisivo Italia’s got Talent, che coinvolgerà gli spettatori in uno show sull’antica arte della ventriloquia, mentre Pop Corn Break proporrà uno show di giocoleria comica, grazie alla partecipazione dei visitatori.

E poi ci saranno momenti dedicati alla magia delle bolle di sapone e saranno allestite l’area Mini parking con giochi colorati, l’area gonfiabili dove i più piccoli potranno divertirsi sullo Scivolo dei Caraibi, sul Percorso dei Pirati, sul Galeone Pirata, su scenografie a tema circense e sullo scivolo Tigre, mentre i bambini più “coraggiosi” potranno cimentarsi nel Battesimo della Sella, per un emozionate giro sul pony.



L’evento è gratuito, previo acquisto del biglietto di entrata al Parco; è consigliabile l’acquisto del biglietto on line https://ticket.sigurta.it/biglietti . Non è necessaria la prenotazione.

