Si getta nel Po per una delusione d’amore, 22enne salvato da due persone

OSTIGLIA Alle ore 22,00 di ieri in Ostiglia, via Argine Po Fornace, un ragazzo 22nne residente nella vicina Borgocarbonara tentava il suicidio lanciandosi nel fiume Po da un ponte che collega Ostiglia con Borgo Mantovano. Il giovane veniva prontamente soccorso da un 52nne di Ostiglia, residente nei pressi del ponte sul Po, che si accorgeva della presenza del giovane nelle acque del Po. Il 52nne, unitamente ad altra persona, riusciva a mettere in salvo il ragazzo utilizzando la sua piccola imbarcazione, per poi affidarlo alle cure del personale del 118 che lo trasportavano presso l’ospedale civile di Mantova in codice giallo, non in pericolo di vita. L’insano gesto sarebbe dovuto ad una delusione amorosa. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di San Giacomo delle Segnate ed i Vigili del Fuoco.