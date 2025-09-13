Smascherata dai carabinieri la “truffa del broker assicurativo”, denunciato un 52enne straniero

PEGOGNAGA – Una pratica che sembra ormai vecchia quanto l’inganno: un’allettante proposta di una polizza assicurativa ad un prezzo assolutamente vantaggioso avanzata da un sedicente broker tramite canale whatsapp, bonifico di 300 euro dell’ignaro cittadino per la stipula del contratto e, subito dopo, il falso intermediario che si rende irreperibile. È quello che è successo ad un 75enne che, quanto si è reso conto di essere stato truffato, si è immediatamente rivolto ai carabinieri di Pegognaga, raccontando di essere stato contattato, tramite messaggi Whatsapp, da una persona che si era proposto come agente assicurativo, il quale gli aveva offerto una polizza “chiavi in mano” con copertura immediata ed a un prezzo vantaggiosissimo. Dopo aver inviato i documenti richiesti e aver effettuato il richiesto bonifico di 300 euro sul conto corrente indicato dal falso intermediario, non aveva ricevuto più alcuna risposta ai tentativi di contatto mediante telefonate e messaggi. Gli uomini dell’Arma, dopo aver raccolto la denuncia, hanno prontamente avviato una complessa attività investigativa per smascherare il truffatore. Quindi, grazie ad un accurato lavoro di verifica dei movimenti bancari e all’analisi delle comunicazioni telematiche tenute, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del reato, un 52enne originario della Tanzania e residente in Campania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Al termine delle attività, i Carabinieri hanno denunciato il 52enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova perché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di truffa.