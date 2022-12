Ladro ciclista incastrato dalle telecamere. Un 58enne denunciato dai carabinieri

MANTOVA Aveva pedalato fino a Calvatone dove, dopo avere scalato un muro era entrato in un bar-ristorante tentando di forzare il registratore di casa senza riuscirci ma facendosi scoprire da una dipendente del locale. Alla fine se n’era andato sempre in bicicletta dopo avere arraffato una banconota da 50 euro che era accanto al registratore di cassa. Il tutto sotto gli occhi oltre che della dipendente del ristorante che l’aveva sorpreso, anche sotto l’obiettivo di una telecamera di sicurezza del locale che lo aveva immortalato durante tutta la sua impresa, degna più di un Gatto Silvestro che di un Arsenio Lupin. Per questo colpo messo a segno lo scorso settembre i carabinieri di Piadena hanno infine identificato e denunciato per furto aggravato un 58enne pregiudicato residente nel Mantovano. L’identificazione è arrivata grazie alla segnalazione dei carabinieri di una stazione del Mantovano, che hanno riconosciuto il malvivente dalle immagini delle riprese delle telecamere del ristorante che erano state diramate dai loro colleghi di Piadena.