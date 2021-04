Solferino, lavori agli impianti: mezzo paese senz’acqua nella notte

Solferino Buona parte del paese rimarrà senz’acqua nella notte tra oggi e domani a causa di alcuni lavori di Sicam sulla rete dell’acquedotto. I lavori e l’assenza di acqua sono previsti dalle 22 questa sera alle 4 di domani mattina. Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie e piazze: piazza Marconi, via 24 Giugno, via Dunant, piazza Torelli, via Valeggio, via XX Settembre, via Monte Alto, via Rocca, via Persichella, via Cavriana, via Ripa Cavriana, via Nosetto, via Ridello, via Montebello, via Guardia Imperiale, strada Cavallara, via Prati, via Fondrieschi, via Palazzetto, via Gondrand, via Ortensie, via Valle, via Pellegrine, via Ca’ Fattori, via Magenta. I lavori sono stati programmati in orario notturno per ridurre al massimo i disagi. Sicam raccomanda agli utenti di non lasciare aperti i rubinetti nella fascia oraria tra le 22 e le 4 e non utilizzare elettrodomestici che necessitino di acqua per il funzionamento (lavatrici, lavastoviglie, ecc.). Al momento della riaccensione degli stessi elettrodomestici potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità (acqua rossa): è quindi opportuno far scorrere un po’ di acqua. Per emergenze e guasti: 800400601.