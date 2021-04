Castiglione, ecco 200mila euro: a nuovo il tetto delle piscine

Castiglione Arrivano dalla Regione 200mila euro che il Comune userà per rifare completamente la copertura della piscina. Il contributo sarà oggetto di uno specifico punto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per lunedì prossimo.

Come spiegano il sindaco Enrico Volpi e l’assessore ai lavori pubblici Michele Falcone, i lavori verranno realizzati solamente alla fine della prossima estate, così da non intralciare gli utenti della piscina con il cantiere che verrà installato sopra al tetto delle piscine.

«Siamo contenti di aver ricevuto questo finanziamento – spiega il sindaco Volpi – dal momento che ci consentierà di eseguire alcuni importanti lavori sulla piscina. È un intervento di cui riteniamo vi fosse effettivamente necessità».

Oltre alla variazione al bilancio relativa all’erogazione del contributo regionale da 200mila euro, nel consiglio di lunedì sera è prevista anche un’altra variazione al bilancio: si tratta di una variazione che ha consentito al Comune di arrivare alla progettazione definitiva della riqualificazione e dell’esproprio dell’ex cava Pirossina. Una variazione, questa, che insomma porta con sé conseguenze importanti considerato che il tema dell’ex cava è sentito da tutti a Castiglione e limitrofi e si trascina ormai da decenni.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono interpellanze e interrogazioni, eventuali comunicazioni del sindaco e del presidente Stefano Finadri e il recepimento del regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata.