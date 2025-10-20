Abusi e maltrattamenti ai minori: formazione innovativa al Pronto soccorso

MANOVA – Un modello formativo innovativo che nasce con l’obiettivo di migliorare l’approccio multidisciplinare al minore vittima di abuso o maltrattamento. È il tema del corso “Child Abuse & Neglet in Pronto Soccorso” che si è svolto il 3 e 4 ottobre all’ospedale di Mantova. Il corso è stato incentrato sul modulo AbuSIM, una metodologia integrata che ha combinato teoria, simulazione pratica e riflessione guidata.

Questo approccio ha previsto lezioni frontali con focus specifici, skills pratiche, moduli simulati per la gestione di scenari complessi con debriefing conclusivo strutturato con ausilio psicologico. Le lezioni frontali si sono concentrate sull’introduzione all’argomento, includendo l’epidemiologia, la fenomenologia e i quadri clinici.

L’approfondimento dei dati epidemiologici è stato cruciale per sensibilizzare i partecipanti sull’emergenza nascosta dell’abuso e maltrattamento infantile, spesso sottodiagnosticata e sottostimata nella pratica clinica.