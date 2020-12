Suzzara: svolta a destra, Melli e Zanardi dal Gruppo Misto a Fratelli d’Italia

SUZZARA- Dopo Suzzara Civica, adesso arriva l’addio al Gruppo Misto: Luisa Melli e Michele Zanardi entrano in Fratelli d’Italia, portando di fatto il partito di Giorgia Meloni tra i banchi del consiglio comunale di Suzzara. «Una scelta riflettuta, dettata da ragioni di coerenza con la campagna elettorale dello scorso anno che mi ha vista candidata sindaco per il centrodestra unito, – commenta la capogruppo Melli – un’esperienza unica a Suzzara con un risultato comunque importante. La mia candidatura a sindaco ha visto Fratelli d’Italia esprimere una lista propria, con candidati consiglieri locali fortemente motivati e attivi nella campagna elettorale; un confronto rimasto vivo anche grazie alla coordinatrice Nicoletta Trentini, fino ad arrivare a quest’ultima decisione».

Una mossa che, escludendo evidentemente il consigliere Stefano Rosselli, porta l’opposizione suzzarese in consiglio a virare decisamente verso destra. Il passaggio della Melli e di Zanardi in FdI ha ricevuto anche l’investitura da parte del portavoce provinciale Alessandro Beduschi: «Una grande soddisfazione poter collaborare ed essere presenti con Luisa e Michele in consiglio comunale a Suzzara. La deriva valoriale di cui soffre la politica attuale chiama le persone che hanno a cuore il bene comune a unirsi, riconoscendosi in ideali e valori condivisi: il nuovo gruppo rappresenta una forte novità nel panorama politico provinciale, un elemento stimolante e propositivo per le sfide che attendono il territorio suzzarese».