Strade di Goito: lavori entro luglio, lo assicura il vicesindaco

Goito «Stiamo dando l’affidamento per la progettazione esecutiva. Entro metà giugno ci sarà la gara e presumibilmente i lavori si potranno iniziare a metà luglio».

Nessuna disattenzione o sottovalutazione, quindi, spiega il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici, Paolo Boccola, da parte del Comune di Goito in merito ai problemi relativi ad alcuni tratti della rete viaria del territorio.

In risposta alle critiche rivolte all’amministrazione locale goitese da parte di esponenti della Lega della frazione di Vasto, l’esponente della giunta ribadisce: «le segnalazioni sono uno strumento utile e che, quindi, ben vengano da parte dei cittadini. Da parte nostra ci corre l’obbligo di sottolineare che abbiamo predisposto un piano d’intervento che include anche la frazione di Vasto. Non a casa agiremo con la massima urgenza, con un ulteriore investimento di 40mila euro per asfaltare tratti particolarmente pericolosi, come: Strada Vasto e Strada Bardelletta. «Mi sembra opportuno – fa notare il vice sindaco – ricordare che ogni anno, il Comune destina circa 100mila euro per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza delle strade, un impegno continuo che intendiamo mantenere per garantire la sicurezza della nostra rete stradale. Tuttavia, il nostro impegno non si ferma qui. Siamo in costante contatto con la Provincia, a cui stiamo sollecitando interventi urgenti nei tratti di loro competenza. Pur consapevoli delle difficoltà economiche che tutte le amministrazioni locali stanno affrontando faccio presente che a settembre inizieranno sulla nostra rete viaria i lavori di manutenzione stradale per un importo di 799mila euro. In particolare, voglio sottolineare l’importanza di interventi urgenti sul tratto centrale di Solarolo, sulla Strada dei Colli e sulla Strada Marengo, che presentano condizioni particolarmente pericolose.Desidero altresì – continua Boccola –- far presente che, purtroppo, la situazione attuale delle nostre strade è il risultato di un lungo periodo di mancati interventi e tagli ai fondi che non ci permettono di affrontare la problematica con la necessaria rapidità. Ma ci impegniamo con tutte le forze a sanare questa situazione e vogliamo farlo con l’assoluta consapevolezza dei disagi che i nostri cittadini stanno affrontando ogni giorno. Condividiamo questi disagi e siamo determinati a risolverli con interventi concreti e tempestivi. Fermo restando che i tagli statali continuano a penalizzare i Comuni e le Province, il nostro impegno è totale e il nostro obiettivo è uno solo: garantire strade sicure».

Paolo Biondo