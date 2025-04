Turisti a Solferino e a San Martino della Battaglia: Pasqua e Pasquetta in Rocca

Solferino I siti museali a Solferino ed a San Martino della Battaglia saranno aperti anche in occasione di Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile ed il 1 maggio. Nel mese di aprile, poi, ricorre anche l’anniversario dell’inizio della Seconda Guerra d’Indipendenza, che si conclude con l’epica battaglia di Solferino e San Martino. Una ricorrenza in più, per lasciarsi andare e farsi sorprendere dalla storia: quella con la “S” maiuscola. A disposizione per appassionati, curiosi, visitatori e viandanti, come sempre, il biglietto unico, al costo di 10 euro, con cui si potranno visitare tutti i siti museali sia a Solferino con Rocca, Museo ed Ossario, che a San Martino, con la possibilità di ammirare Torre ed, anche in questo caso, Museo ed Ossario. Questi gli orari di apertura per i suddetti giorni: Solferino, 9-12.30 – 14.30-19; San Martino, orario continuato 9-19 per la domenica ed i festivi. (amc)