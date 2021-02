Confindustria, i Premi al merito si “trasferiscono” online

MANTOVA Ritorna il Premio al Merito, nel solco di una lunga tradizione che vede il Gruppo Giovani Industriali di Confindustria, con la partnership di Banca Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Banca Agricola Mantovana, radunare ogni anno tutti gli studenti eccellenti del nostro territorio, premiandoli per essersi diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità.

“Un appuntamento che speravamo potesse tenersi come gli anni scorsi in presenza” – ha detto Rodolfo Zanetti Presidente del Gruppo Giovani Industriali – “Abbiamo aspettato qualche mese per vedere se miglioravano le condizioni, ma permangono tuttora le limitazioni anticontagio e questo sarà il primo anno in cui la Cerimonia del Premio al Merito non sarà in presenza fisica, con tutti i ragazzi e le loro famiglie, ma in videocollegamento. Ci tenevamo comunque a mantenere il nostro impegno, giunto alla 59^ edizione, a maggior ragione sapendo che i diplomati dell’anno scorso hanno dovuto affrontare le sfide di una maturità del tutto inedita, frequentando gli ultimi mesi di scuola a casa, con la didattica a distanza e tutti i disagi che ne sono derivati. Hanno già messo in atto le doti di resilienza e di adattamento ai problemi che la vita ogni giorno ci mette davanti”.

“Fondazione Banca Agricola Mantovana è, con piacere, anche quest’anno, a fianco del Gruppo Giovani Industriali di Mantova e di Confindustria – dichiara Fiorenza Bacciocchini, Direttore Fondazione BAM – per premiare tutti quegli studenti che, nonostante le difficoltà incontrate in un anno complesso come il 2020, hanno dimostrato impegno, capacità e motivazione allo studio. È obiettivo della Fondazione continuare a incoraggiare le iniziative che, in ambito educativo e formativo, siano finalizzate a premiare il merito e a rafforzare il dialogo tra scuola e impresa”.

I premiati dell’anno scolastico 2019/2020 sono ben 282, che riceveranno il riconoscimento venerdì 26 febbraio, alle ore 17, nel corso di una cerimonia online.

Intatte le finalità e le motivazioni che ogni anno spingono gli industriali a premiare i giovani meritevoli del territorio: l’edizione 19/20 vede protagonista una generazione di diplomandi che ha dovuto affrontare l’ultimo anno scolastico in condizioni del tutto eccezionali, superando ostacoli fisici e psicologici davvero pesanti.

La scaletta dei Premi al Merito del 26 febbraio prevede i saluti iniziali da parte degli enti e istituti che promuovono la cerimonia, giunta alla 59^ edizione consecutiva:

• Rodolfo Zanetti, Presidente Gruppo Giovani Industriali di Mantova

• Edgardo Bianchi, Presidente Confindustria Mantova

• Marco Tiezzi, General Manager Area Nord Ovest di Banca Monte dei Paschi di Siena

L’intervento principale sarà affidato ad Alessio Boceda e Giulia D’Amato, mantovani doc e fondatori di STARTUP GEEKS, considerata la più importante community italiana sulle startup.

I due giovani startupper hanno saputo creare una impresa innovativa che ha raggiunto i traguardi più importanti proprio durante i mesi del lockdown, riuscendo quindi a vincere sfide importanti nonostante le condizioni di contesto poco favorevoli.

Lo stesso dicasi per i ragazzi premiati, che hanno affrontato l’esame di maturità con tutti i problemi organizzativi e di scenario del tutto inediti, riuscendo comunque a centrare l’obiettivo. Una generazione combattiva a cui va tutto il plauso per il sacrificio e l’impegno espressi nell’anno della pandemia globale.

I 282 super-studenti che riceveranno il riconoscimento del “Premio al Merito” sono:

Istituto superiore “Galilei” di Ostiglia

1. Ilaria Barotto

2. Filippo Bianchi

3. Elena Bianchini

4. Anna Bordini

5. Marco Bulgarelli

6. Emnauele Canossa

7. Irene Caramori

8. Gianmarco Cavallaro

9. Federico Chiodi

10. Alessandra Coppari

11. Chiara Di Caro

12. Luca Dondi

13. Vittoria Faj

14. Gabriele Fiorini

15. Annachiara Fortuna

16. Gaia Golfè Andreasi

17. Alice Malin

18. Gaia Mazzali

19. Ilaria Mirandola

20. Giulia Molinari

21. Camilla Montagnini

22. Luca Morelli

23. Caterina Piccaia

24. Arianna Roetta

25. Rachele Seragnoli

26. Davide Sportelli

27. Arianna Toselli

28. Elisa Viviani

29. Matteo Zapparoli

Istituto superiore “Greggiati” di Ostiglia

30. Maria Grazia Bolognesi

31. Valentina Castellazzi

32. Giulia Cavallini

33. Alice Ferrari

34. Chiara Guadagna

Istituto superiore “Sanfelice” di Viadana

35. Elisa Amato

36. Andrea Bernardi

37. Marta Cantarelli

38. Beatrice Diletto

39. Irene Fragni

40. Gianmarco Rossato

41. Giorgia Saccani

42. Nicole Salvadori

43. Luca Sanfelici

44. Valentina Tizzi

Istituto superiore “Strozzi” di Gonzaga

45. Davide Baldo

46. Andrea Bellucci

47. Roberta Bertelli

48. Beatrice Bonazzi

49. Alessandro Bonini

50. Cecilia Bottoli

51. Mattia Braglia

52. Matteo Cavaletti

53. Annalisa Chierici

54. Roberta Donzelli

55. Asia Luppi

56. Sara Melis

57. Giada Natali

58. Manuel Pecchini

59. Anna Ruini

Istituto superiore “Bonomi Mazzolari” di Mantova

60. Giada Crescimbini

61. Safae El Fetouaki

62. Linda Hu

63. Umara Naurin

Istituto superiore “Carlo d’Arco – Isabella d’Este” di Mantova

64. Martina Agostinelli

65. Alyssa Alberti

66. Sofia Angelillis

67. Irina Balleri

68. Pietro Baraldi

69. Martina Biasi

70. Alessandra Bonora

71. Monica Buoli

72. Jessica Camocardi

73. Davide Ciriuolo

74. Tommaso Consoli

75. Maria Elena Decianu

76. Marta Delmenico

77. Nicole Ettori

78. Asia Ferrari

79. Elia Ferri

80. Martina Fochi

81. Francesca Carolina Furini

82. Matteo Gelati

83. Andrea Laguardia

84. Ottavia Majioni

85. Alessandro Trazzi

86. Cristina Zandonà

Istituto superiore “Fermi” di Mantova

87. Michele Adorni

88. Angelo Arisi

89. Carlotta Baroni

90. Eugenio Boccaccini

91. Davide Bonfanti

92. Letizia Bontempi

93. Francesco Bottoli

94. Martina Buoli

95. Mattia Carra

96. Giulia Cicogna

97. Giuseppe Cicolini

98. Silvia Danesi

99. Diego Daolio

100. Olga Davì

101. Gabriele Di Pietro

102. Damiano Martin Fiorini

103. Andrea Frer

104. Giacomo Grazioli

105. Matteo Mariotti

106. Luca Melchiori

107. Enrico Milanese

108. Riccardo Mirandola

109. Alessandro Neri

110. Anna Pezini

111. Elisabetta Provvedini

112. Alba Ramzoti

113. Gabriele Ravini

114. Tommaso Ripatonda

115. Giacomo Ruberti

116. Enrica Ruggeri

117. Andri Salillari

118. Fabio Sandonini

119. Arianna Stefania Savi

120. Edoardo Setti

121. Gurpreet Signh

122. Giulia Solmi

123. Sara Speranzini

124. Nicolò Staboli

125. Davide Tarpini

126. Giulia Tazzoli

127. Karmen Tiso

128. Andrea Villagrossi

129. Federico Zanca

Istituto superiore “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere

130. Lisa Bellomi

131. Federica Breda

132. Adalgisa Buonanno

133. Alessandro Costanzo

134. Andrea Paola Cutrì

135. Silvia Dellaglio

136. Alberto Dian

137. Gurjinder Kaur

138. Olga Martucci

139. Manuel Meda

140. Maria Angela Moure

141. Chiara Ploia

142. Noemi Quarenghi

Istituto superiore “Falcone” di Asola

143. Angelica Agazzi

144. Francesca Armanini

145. Ilaria Bonometti

146. Taddeo De Carli

147. Stefano De Vecchi Isolan

148. Alice Gavarini

149. Jessica Lanzini

150. Desi Merlo

151. Michelel Mori

152. Riccardo Negrisoli

153. Luca Pedercini

154. Elvira Poldi

155. Alice Vaccari

156. Giomaria Usai

157. Alessia Zanotti

158. Ludovica Zoia

Istituto superiore “Mantegna” di Mantova

159. Asia Fadini

160. Asmae Karami

161. Giulia Lufi

162. Silvia Pederzolli

163. Giulia Portioli

164. Sofia Saccardi

165. Rima Sharma

Istituto superiore “Manzoni” di Suzzara

166. Giorgia Andreoli

167. Gloria Azzoni

168. Fabiola Barone

169. Marco Bertolini

170. Valeria Ferramola

171. Greta Gavaletti

172. Francesca Genazzani

173. Giamila Ghisi

174. Iuliana Lupascu

175. Asia Maiorano

176. Eleonora Marani

177. Cecilia Mazzola

178. Valeria Pacchioni

179. Asya Ronzoni

180. Lucia Storchi

181. Sabrina Taffurelli Braghiroli

182. Francesca Tolino

183. Valeria Valkanova Vasileva

184. Letizia Veneri

185. Giorgia Zanini

186. Gaia Zoboli

Istituto superiore e liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova e Guidizzolo

187. Marta Andrigo

188. Chiara Bombana

189. Sergio Cannizzaro

190. Michele Caputo

191. Francesca Dallai

192. Elena Vittoria Di Rita

193. Lorenzo Ferrari

194. Aurora Gobbi

195. Alberto Gola

196. Chiara Gorni Silvestrini

197. Anna Guelfo

198. Antonio Illiano

199. Federica Lancellotti

200. Arianna Melchiori

201. Beatrice Milani

202. Victoria Mira

203. Patrizia Negrini

204. Matilde Nolli

205. Gaia Papotti

206. Chiara Pinardi

207. Elisa Pirondini

208. Alessio Speranzini

209. Chiara Stefanoni

210. Emma Tellini

211. Ginevra Vigna

212. Alice Zacchia

213. Elisa Zatti

Istituto superiore “Pitentino” di Mantova

214. Chiara Antonacci

215. Chiara Cauzzi

216. Sara Colorni

217. Matteo Esposito

218. Giovanni Ferrari

219. Alice Fornari

220. Giulia Maffezzoli

221. Iga Malkowska

222. Simone Melli

223. Silvia Pagliarini

224. Simone Portioli

225. Rebecca Princiotta Cariddi

226. Eleonora Villa

Liceo classico e linguistico “Virgilio” di Mantova

227. Anna Baccaro

228. Mariachiara Baraldi

229. Valeria Barilli

230. Maria Paola Barosi

231. Sara Bocelli

232. Marta Bondavalli

233. Noemi Bonoldi

234. Giulia Bossi

235. Gaia Censasorte

236. Nicole Celine Coviello

237. Francesca Crovetti

238. Maria De Marchi

239. Francesca Delegà

240. Alessia Gavelli

241. Angelica Gollini

242. Alessia Masso

243. Matteo Molinari

244. Martina Neroni

245. Francesco Piva

246. Emma Prati

247. Maria Vittoria Previdi

248. Francesco Raffanini

249. Marta Ruggerini

250. Anna Saccani

251. Laura Savazzi

252. Annachiara Seitlinger

253. Vittorio Terzano

254. Elena Tosi

255. Gaia Zacchè

256. Francesco Zangrillo

Liceo linguistico “Redentore” di Mantova

257. Sara Moujtazi

258. Arianna Soresina

Liceo scientifico “Belfiore” di Mantova

259. Pietro Antoniazzi

260. Emanuele Barreca

261. Marco Tommaso Barreca

262. Luca Beschi

263. Enrico Boldrini

264. Virna Cattani

265. Chiara Corghi

266. Luca Franciosi

267. Arianna Giovannini

268. Lorenzo Iori

269. Matilde Iori

270. Giorgia Leali

271. Arianna Mancini

272. Pietro Mani

273. Marzio Moretti

274. Martina Parolini

275. Ottavia Perani

276. Benedetta Poli

277. Federico Rebonato

278. Roberto Pietro Rinaldi

279. Davide Scaglioni

280. Diego Scalvinoni

281. Alessandro Signorini

282. Gaia Torresani