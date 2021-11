Stranieri a lezione di italiano, al via ad Asola un nuovo corso

ASOLA – Asola Si terrà questa mattina alle ore 9.30 presso la Casa del Chiese di via Circonvallazione Sud, la presentazione ufficiale del nuovo servizio comunale che prevede un corso permanente di alfabetizzazione. Un servizio nuovo che è arrivato nella cittadina del Chiese grazie alla fattiva collaborazione tra il Centro Provinciale Istruzione Adulti Cpia di Mantova e il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi. Un primo corso di italiano rivolto a donne straniere è già partito lunedì scorso e si svolgerà nella fascia mattutina per due giorni alla settimana, dalle 9.30 alle 11.30 presso la Casa del Chiese di via Circonvallazione Sud. Il corso non prevede nessuna quota di iscrizione per le donne residenti nel Comune. Le iscrizioni si possono effettuare presso l’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” in via Saccole Pignole 3, tutti i giorni dalle 13 alle 20 e il giovedì dalle 10 alle 20, oppure presso l’Urp del Comune in piazza XX Settembre 1, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 11.45. Il nuovo corso verrà presentato nel dettaglio stamattina dall’amministrazione comunale e dai referenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti Cpia di Mantova.