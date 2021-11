Protezione civile di Castellucchio in trasferta a Cremona per una prova di “sicurezza”

CASTELLUCCHIO – Castellucchio Nuova importante esperienze è stata vissuta sabato dai volontari della Protezione Civile di Castellucchio.

Queste persone ottimamente coordinate dal responsabile Alessandro Mari hanno partecipato ad una prova di sicurezza e uso DPI in situazioni di rischio idraulico.

«Siamo stati – spiega Mari – gentilmente ospiti, e ringraziamo cordialmente, dei colleghi di Piadena e del Gruppo S. Marco, entrambi della provincia di Cremona. È stata una bella esperienza e utile per migliorare ed essere sempre pronti per le situazioni reali. Presenti con 2 squadre, 7 volontari idrovora e motopompa. Bravi tutti».

Il gruppo dei volontari della Protezione Civile sezione di Castellucchio, stanno raccogliendo significativi risultati grazie ad un paziente lavoro compiuto, tanto in ambito operativo quanto in quello formativo e promozionale, facendo leva sia sulla professionalità acquisita sia sull’entusiasmo di ognuno dei componenti e l’affiatamento che si è creato tra loro.