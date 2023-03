Sulla scuola dell’infanzia di Felonica ancora proteste da parte dell’opposizione

FELONICA Le precisazioni date in consiglio dall’amministrazione comunale in merito alla scuola dell’infanzia di Felonica non convincono i consiglieri di opposizione di “Progetto Comune”: in una nota il capogruppo Marco Negri ribadisce che «nella risposta a firma del sindaco Mirco Bortesi alla nostra interrogazione dichiara che per l’edificio è stato oggetto di una valutazione sismica del 2013 ove è risultato una resistenza al sisma pari al 33% di un nuovo edificio, quando il valore minimo per un edificio vincolato è il 60%. Tale dichiarazione comporta interrogativi piuttosto “pesanti” in quanto le amministrazioni che si sono fin qui succedute hanno permesso il normale utilizzo dell’edificio, con tale importante carenza dei minimi requisiti di sicurezza, dimostrando una scarsa o nulla sensibilità nei confronti della sicurezza dell’utenza, che in questo caso sono i bimbi da tre a sei anni».

Il capogruppo di Progetto Comune ha inoltre aggiunto che «i il Ministero dell’Istruzione ha emesso un avviso pubblico nel 2016 per il finanziamento della verifica allo sfondamento dei solai degli edifici scolastici ed un successivo avviso nel marzo 2018 con il quale venivano finanziate le verifiche di vulnerabilità sismica e le progettazioni degli interventi di adeguamento antisismico. Naturalmente – dichiara con una punta di ironia Marco Negrei – le amministrazioni che si sono succedute alla guida del nostro paese non hanno prodotto richiesta, rinunciando ad un potenziale contributo di stimabile in circa 30-35mila euro per ogni edificio scolastico». (nico)