Calcio Serie C – Mandorlini: “Mantova, grande reazione con la Juve. Ripartiamo da qui”

MANTOVA Forse, dopo aver visto il secondo tempo di ieri, in casa Mantova aumenta ancora di più il rammarico per non aver giocato nello stesso modo anche le altre gare, specialmente quelle contro Piacenza e Arzignano. Ma come ha detto mister Andrea Mandorlini alla vigilia del match con la Juve, è inutile tornare indietro. Il Mantova ora deve guardare in avanti. La classifica è peggiorata e domenica c’è uno scontro diretto fondamentale contro l’Albinoleffe. Da dove ripartire? «Dalla reazione del secondo tempo di oggi (ieri, ndr) – ha spiegato il tecnico ieri a fine partita -. Ma anche nel primo tempo siamo riusciti a creare qualche situazione pericolosa per andare in vantaggio. Complimenti ai ragazzi perchè reagire in questo modo, dopo aver subito gol allo scadere del primo tempo, non è sicuramente facile». Mantova che ieri ha convinto anche sul piano tattico e su Mensah…: «Penso che lui sia una punta centrale, non un esterno. Al di là delle caratteristiche e dei moduli è importante avere il giusto atteggiamento ed è stato positivo». De Francesco, un faro in mezzo al campo. Il suo rientro è stato fondamentale: «Ha un modo di gestire la palla che è diverso dagli altri. Detto ciò – prosegue – anche Messori ha fatto una buonissima partita. In mezzo al campo sicuramente abbiamo fatto una gara di sostanza e di qualità». Animo un po’ più sollevato, appunto per il punto conquistato dopo tre sconfitte consecutive, ma con una classifica che fa sempre più paura. Eppure Mandorlini… «Bello. Sono contento di essere qui a Mantova. Mi piace la città, e come dissi al mio arrivo, prima salviamoci con o senza play out. Orgoglioso della scelta fatta, che rifarei. A volte bisogna ripartire dal basso, ma alle nostre spalle c’è una società gloriosa che ha voglia di fare bene. Poi quello che sarà il futuro lo vedremo, ma io sono molto contento e spero di essere importanti per i risultati di squadra e società». Un pensiero che il tecnico ha voluto ribadire, ma poi torna subito all’attualità e a quello che dovrà fare il Mantova in questa settimana che porterà i biancorossi verso lo scontro diretto in casa dell’Albinoleffe: «Partita importante, ce la giocheremo. Dobbiamo tornare a vincere. Speriamo di recuperare anche qualche giocatore. Stiamo pagando tutto e mi auguro che prima o poi ci torni indietro anche qualcosa a favore…».