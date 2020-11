Martinelli, un altro mezzo milione per i lavori pubblici

MANTOVA C’è un altro mezzo milione a disposizione del settore lavori pubblici del Comune derivato da economie di bilancio. Per l’esattezza, precisa l’assessore Nicola Martinelli, saranno 472.892 euro distribuiti su un ampio ventaglio di opere, alcune delle quali strategiche per potere condurre in porto in tempi rapidi altre attese infrastrutture; altre invece che assumono carattere di interventi manutentivi.

In testa, visti gli impegni assunti dall’ente, i 50mila euro messi a disposizione da via Visi per rifare ex novo e ampliare le condotte della rete di scolo delle acque meteoriche sul lungolago Gonzaga, nell’area in cui a breve si muoveranno le ruspe per dare vita al parcheggio in struttura dell’Apcoa. Quelle esistenti, spiega Martinelli, devono infatti essere spostate per fare spazio alle escavazioni del parcheggio che sarà per buona parte interrato.

Impegnativa è per l’amministrazione la spesa per le misure antincendio negli stabili comunali, che peserà per circa 120mila euro, come pure i 50mila euro destinati alla diagnostica del ponte di San Giorgio (ponte peraltro sano, puntualizza Martinelli), che la Regione non ha potuto concedere malgrado la richiesta di via Roma, in quanto il Pirellone finanzia solo opere, e non sondaggi manutentivi. Infine, sempre nelle disponibilità dell’assessorato, sono andati 50mila euro per lavori alla copertura del museo di San Sebastiano, altri 50mila alla copertura della vecchia palestra del campo canoa – dove proprio in questi giorni si sono completati anche, con gli arredi, i lavori alla nuova foresteria –, e 76mila euro per nuovi tratti di ciclabili ancora da definire.

Il rinforzo economico ai settori strategici è stato ufficializzato l’altra sera dal voto del consiglio comunale, che ha approvato la variazione di bilancio di circa 4,6 milioni dovuti a minori entrate e maggiori spese per l’emergenza Covid-19. La manovra, spiegata dall’assessore al bilancio e vicesindaco Giovanni Buvoli, consente anche di mettere in campo 782mila euro per ulteriori investimenti.