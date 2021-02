Castel Goffredo, martedì riprendono in modalità streaming dal Mast, il Museo della Città, i corsi serali rivolti alla conoscenza culturale

CASTEL GOFFREDO Riprendono in modalità streaming i corsi al Mast, il Museo della Città di via Botturi nr.3. Durante il primo appuntamento dal titolo “La magia delle erbe. Streghe, mito e folclore” in programma domani dalle ore 21, l’erborista Fabio Bortesi condurrà nel mondo delle streghe e dell’uso delle erbe magiche. Le piante sono sempre state inesauribile fonte di risorse. Le donne che conoscevano il potere curativo delle piante avevano un grande potere: erano rispettate ma temute, invocate ma reiette. Perché il Noce viene da sempre associato alle donne della magia? Cos’erano davvero i Sabba? Come usavano le proprietà delle piante per i loro incantesimi? Un cesto di salice, ad esempio, veniva utilizzato dalle streghe per guadare i fiumi, mentre i contadini ancor oggi praticano riti scaramantici per allontanare il malocchio con verghe di Salix. La storia che verrà raccontata partirà dalle antiche raccoglitrici delle popolazioni nomadi e tribali, fino ad arrivare all’hortus conclusus dei monasteri. Il tempo in cui donna significava cura, il tempo in cui le donne erano divinità. Per info e prenotazioni: tel. 0376-771006 da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; cell. 339-6181930. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a: direzione@mastcastelgoffredo.it.

Paolo Zordan