Suzzara – Municipio più “green” con l’installazione di 44 pannelli fotovoltaici

Suzzara Un passo green per il municipio di Suzzara: sono infatti terminati i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico. In totale quindi sono ben 44 i pannelli solari che sono stati installati nella sede comunale di via Montecchi con un costo complessivo dell’opera che ammontano a 80mila euro, fondi che arrivano da un libero avanzo di bilancio del 2023.

Il nuovo impianto coprirà circa il 30% del fabbisogno energetico dell’edificio, grazie ad una produzione energetica annua di 24.397,1 kWh. La potenza di picco sarà di 19,36 kWp con un accumulo di 25,6 kWh.

Come ha spiegato il sindaco Alessandro Guastalli l’installazione dell’impianto è sicuramente un concreto impegno verso il rinnovabile. A dimostrarlo, tra l’altro, è anche la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile approvata lo scorso dicembre dal consiglio comunale uscente, in risposta a Regione Lombardia che aveva richiesto, nei mesi precedenti, la costituzione della sopracitata comunità energetiche ai Comuni di tutto il territorio lombardo.

«Quello appena concluso è il primo passo verso una Suzzara sempre più green e aperta al tema dell’eco-sostenibilità – afferma il primo cittadino suzzarese – L’Amministrazione è, infatti, alla ricerca di nuovi bandi e fondi che possano ricoprire i finanziamenti per altri impianti da adibire a scuole, strutture sanitarie ed altri edifici pubblici». (sacop)