Calcio Promozione – Grazioli: “Asola, cambiamo passo”

ASOLA Partenza col freno a mano tirato per l’Asola. I biancorossi, dopo la vittoria casalinga della prima giornata contro il Gussago, non sono più riusciti a ripetersi. Nelle successive due partite, sono arrivati una sconfitta, con la Verolese, e un pareggio beffa col Rezzato. A poco è servito il doppio vantaggio. «Nel primo tempo – afferma Francesco Grazioli, autore della doppietta – siamo scesi bene in campo. Purtroppo nella ripresa siamo calati, mentre loro hanno preso coraggio col gol della domenica. Poco a poco ci siamo spenti e alla fine ci hanno ripresi. Peccato perché i tre punti erano importanti. Penso che dovessimo gestire meglio il doppio vantaggio, sfruttando di più determinate occasioni per chiuderla». «Entrambi i gol – prosegue il bomber – sono arrivati da calcio d’angolo. Nel primo ho calciato di mancino al volo, mentre in occasione del raddoppio, ho girato in rete la conclusione respinta di Buonaiuto. Li dedico alla mia ragazza che viene sempre a vedermi». L’attaccante prova ad analizzare il momento dell’Asola: «Non è un problema mentale, ma fisico. Caliamo alla fine delle partite e la stessa cosa è successa con la Verolese. Un inizio così non me lo aspettavo, ma la Promozione non è mai scontata. Ci sono tante squadre toste e ogni gara è a se. Per quest’anno mi aspetto una stagione equilibrata, con le avversarie che giocheranno alla morte». Domenica il derby casalingo col San Lazzaro. «Ci sere una vittoria per risollevare il morale. Sicuramente mi aspetto una gara combattuta, contro una squadra giovane che corre e ha gamba. Dal canto nostro dovremo giocarci bene le nostre carte, dimostrando di essere squadra. In questa annata, l’Asola deve fare qualcosa in più e alzare l’asticella rispetto allo scorso campionato». Il giocatore è arrivato questa estate dalla Vighenzi: «Il mio obiettivo è disputare un buon campionato, il sogno nel cassetto è portare l’Asola in Eccellenza. Sarà la forza del gruppo a fare la differenza. Lavorando bene, potremo puntare in alto e qui ci sono tutti gli ingredienti per farlo».