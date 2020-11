Al via a Roverbella i lavori di manutenzione del verde pubblico

ROVERBELLA – Sono in corso nel territorio comunale lavori di manutenzione straordinaria delle alberature e, laddove necessario di sfalcio straordinario del verde pubblico. La potatura delle alberature e la manutenzione straordinaria delle aree verdi pubbliche sono servizi di pubblica utilità quanto mai necessari e improrogabili per ragioni di sicurezza e di incolumità dei cittadini.

Sempre nell’ottica di migliorare la qualità degli spazi pubblici ed il decoro urbano, la giunta comunale ha approvato un progetto di riqualificazione dell’area verde adiacente alla scuola primaria di primo grado del Capoluogo “Area verde ex Mantova – Peschiera”, un intervento di circa 40 mila euro candidato al bando dei parchi gioco inclusivi pubblici di Regione Lombardia.

L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione e la socialità dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali e di sostenere il gioco all’aperto quale strumento di relazione e di benessere del bambino e di integrazione sociale per le famiglie.

Il contributo regionale è a fondo perduto, e potrà coprire fino ad un massimo del 95% del costo complessivo delle spese ammissibili.