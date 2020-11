Tra asfalti e nuova scuola: a Poggio le opere pubbliche non si fermano, avanti tutta

POGGIO RUSCO – Poggio Rusco « Nonostante tutto, non ci siamo mai fermati e siamo determinati a portare in porto tutte le opere necessarie al nostro paese». Il sindaco di Poggio Rusco Fabio Zacchi ha voluto rendere edotti i suoi cittadini sui cantieri che in questo momento sono in corso, sugli appalti e sui band che invece saranno a breve chiusi e quindi sulle progettazioni.

Cantieri

«Oltre a vari interventi più piccoli su strade bianche, marciapiedi ed edifici comunali – spiega il primo cittadino -, in questo momento abbiamo in corso i seguenti cantieri, le nuove asfaltature, già realizzate in via Cantaboa e in via Stoppiaro, presto in via Segonda, via Garibaldi e via 25 Aprile); la posa di nuovi lampioni e nello specifico in via Segonda, Avia, via Borgo, via Ovara e in piazzetta di via Vivaldi). La riqualificazione di piazzale Gramsci e in fase di riassegnazione l’adeguamento sismico della palestra delle elementari e la costruzione della della nuova scuola primaria. Nelle prossime settimane partiranno inoltre – prosegue Zacchi – i lavori delle nuove potature delle alberature comunali, di rifacimento dell’aiuola spartitraffico di via Fioretti, di installazione di una decina di nuove telecamere in punti sensibili del paese, di completamento del sistema anti-piccioni sull’edificio e sulla palestra delle scuole medie e di riqualificazione delle giostrine di tutti i parchi pubblici con sistemazione dei campi di calcetto e di basket al Monteverdi, posa di 3 nuove attrazioni e di 2 nuove fontanelle».

Appalti

«Entro questo mese si chiuderanno le gare d’appalto per il nuovo centro sportivo con pista ciclabile in fondo a via Garibaldi e per il recupero del Municipio i cui lavori dovrebbero partire a fine anno o all’inizio del 2021, mentre è in corso la gara per l’affidamento dei lavori di ricostruzione in via Garibaldi del magazzino comunale dell’ex macello», ha spiegato il sindaco.

Progettazioni

«Per quanto riguarda le progettazioni – prosegue Zacchi -, abbiamo chiuso quella della riqualificazione del campo d’allenamento di via Garibaldi, che dopo la costruzione dei nuovi campi ospiterà un campo da calcetto, un nuovo campo da basket/pallavolo e un anello per la corsa. Progetto che tra l’altro è stato candidato a dei contributi su un bando regionale. Stiamo chiudendo quelle per la riqualificazione, inolrte, della zona monumentale del cimitero, per l’adeguamento sismico della biblioteca e per rifare fognatura, acquedotto e strada in via Dante Alighieri e via Trento e Trieste. Abbiamo affidato, poi, anche la progettazione della riqualificazione del caseggiato vicino alla Statale 12, retrostante il negozio di pasta fresca, che è inserita nei Piani di recupero dei centri storici post sisma. È ora in corso la procedura di affidamento della progettazione definitiva del nuovo Piano ciclabili. Infine, è stato approvato definitivamente l’accordo con la Regione per il recupero dell’ex Omni come centro diurno per anziani e la Struttura Commissariale per il sisma ci ha comunicato che il recupero delle vecchie scuole elementari verrà inserito a breve nel Piano della ricostruzione, quindi presto partiremo con la progettazione esecutiva anche di questi due interventi».