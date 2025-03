BOZZOLO Tragedia in un’abitazione in paese nelle prime ore di oggi, 23 marzo. Un 26enne si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. A fare la terribile scoperta è stato il padre del giovane. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Ignoti i motivi del gesto: il ragazzo non avrebbe lasciato alcun messaggio.