Ubriaco al volante inveisce contro i carabinieri: patente ritirata e denuncia per un 58enne

PEGOGNAGA Avrebbe potuto causare un incidente se non fosse stato fermato in tempo dai Carabinieri della Stazione di Pegognaga, impegnati in un servizio preventivo di controllo del territorio. È il caso di dire una tragedia sfiorata.

Alcune sere fa i Carabinieri della Stazione di Pegognaga intimano l’alt ad un veicolo che zigzagava percorrendo una strada principale quale quella di via San Lorenzo. Il forte alito vinoso del conducente, accompagnato dallo zigzagare precedente del veicolo, inducono i Carabinieri ad effettuare l’alcoltest al guidatore.

Lo stesso, però, un 58enne del luogo, proferiva frasi minacciose all’indirizzo dei Carabinieri al fine di sottrarsi al controllo

Il soggetto, dopo aver effettuato le due canoniche prove, ed avendo raggiunto un ottimo punteggio in entrambe le “soffiate”, ovvero 1,5 g/l, veniva reso edotto dai militari che sarebbe andato a casa a piedi in quanto la patente di guida sarebbe stata ritirata, ed il veicolo sarebbe stato posto sotto sequestro.

Ovviamente è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Mantova per guida in stato di ebbrezza e per minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.