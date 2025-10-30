Verifiche al ponte del canale di bonifica a San Benedetto, stop al transito lunedì 10 novembre

Chiusura temporanea al traffico della S.P. ex S.S. n. 496 “Virgiliana” in prossimità del ponte sul Canale della Bonifica Parmigiana – Moglia, nel territorio del Comune di San Benedetto Po, dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 10 novembre 2025 per l’esecuzione di prove di livello IV di tipo dinamico e statico.
A seguito dell’esecuzione di ispezioni di secondo livello al ponte, è emersa la necessità di effettuare verifiche più approfondite.
Durante l’interruzione del passaggio sul ponte, il traffico sarà deviato su S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” e su S.P. n. 49 “Suzzara-Pegognaga-Quistello”.
In caso di maltempo le operazioni saranno effettuate dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 12 novembre 20