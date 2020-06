Viadana – Ospedale di comunità o reparto di geriatria? A luglio il verdetto

VIADANA Punto prelievi, ex lungodegenza, ospedale di Vicomoscano, consultori, servizio di psichiatria, punto nascite: sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro svoltosi giovedì pomeriggio a Palazzo Matteotti, importante occasione per fare il punto sulla sanità a livello locale. Tra i presenti al vertice il direttore generale Asst di Mantova dott. Stradoni ed il dirigente dott. Buratto per il Poma, i sindaci di Casalmaggiore e Viadana Filippo Bongiovanni e Alessandro Cavallari – intervenuti in qualità di referenti amministrativi zona OglioPo – il consigliere comunale Gozzi e la consigliera regionale Cappellari per la parte politica.

“Dopo diversi scambi telefonici e di mail in questo periodo – ricorda Cavallari – il Comune di Viadana è sempre stato presente, ha collaborato e vigilato costantemente sui servizi sanitari dei cittadini nonostante la pandemia». Come noto al momento il punto prelievi di Viadana ha riaperto solo per le analisi delle pazienti gravide e per i pazienti affetti da malattie del metabolismo degli zuccheri: «A fronte di personale ridotto causa Covid, problemi di spazi, laboratori di analisi intasati da esami sierologici che riducono il numero di prelievi possibili giornalieri, si è riusciti ad ottenere questo risultato al momento in base a indicazioni e al cambio di normative ad oggi non prevedibili nei tempi; si spera di poter tornare alla normalità il prima possibile».

Importanti novità anche per quanto concerne la struttura di Largo De Gasperi: «Grazie al Comune di Viadana che ha sempre ritenuto importante mantenere la struttura nel vecchio ospedale, a luglio aprirà un reparto di assistenza geriatrica (già accreditata) o di ospedale di comunità (in via di accreditamento) in base alle indicazioni regionali attese a giorni. Confermati i 30 posti letto che daranno modo di poter gestire i malati per un breve periodo (massimo 30/40 giorni) in una struttura adeguata dopo un periodo di ospedalizzazione: tornerà anche un efficiente servizio di fisioterapia sempre legato agli ospiti. L’occupazione lavorativa sarà assolutamente mantenuta e garantita».

In riferimento agli altri temi in agenda «è stata confermata e sottolineata l’importanza e la centralità di Viadana per la parte mantovana. Si è ragionato sulle modalità per rendere più efficienti i diversi servizi ù, migliorando la gestione e cercando di creare delle eccellenze nel nostro ospedale OglioPo che possano richiamare medici di alto livello e di conseguenza incrementare l’utilizzo da parte dei cittadini e dei pazienti del distretto e non solo», ha concluso il primo cittadino all’indomani dell’incontro.