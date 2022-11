Viadana, per sistemare i ponti Locarolo e Sant’Andrea servono altri 150mila euro

VIADANA – Saranno necessari ulteriori 150mila euro per la sistemazione del ponte Locarolo di Bozzolo e Sant’Andrea di Cavaltone. Questo quanto emerso nel corso dell’ultima riunione con il Politecnico di Milano, il Consorzio di Bonifica Dugali ed i sindaci dei due Comuni.

Serviranno nuovi fondi per realizzare alcune modifiche apportate ai progetti dei lavori sui ponti Locarolo e Sant’Andrea: strutture utilizzate prevalentemente da mezzi agricoli, ciclisti e cicloturisti ma di grande importanza per il territorio e per cui i rispettivi Comuni si sono da tempo attivati. I due ponti, infatti, come detto anche in passato, necessitano di un rinforzo a livello strutturale.

Interventi, quelli in questione, coperti da fondi di Regione Lombardia di cui si è discusso nei giorni scorsi nel corso di un incontro che ha visto presenti gli addetti del Politecnico di Milano e del Consorzio di Bonifica Dugali, nonchè i primi cittadini Giuseppe Torchio per Bozzolo e Valeria Patelli per Calvatone. Proprio dalla riunione è emersa la necessità di investire ulteriori 150mila euro per apportare alcune modifiche progettuali richieste dalla Soprintendenza.

Ora sarà, dunque necessario «trovare i fondi nella nuova manovra finanziaria», spiega Torchio. Investimenti che vanno ad aggiungersi ai 400mila euro già stanziati dalla Regione (200mila per il Locarolo e 200mila per il Sant’Andrea). «Siamo fiduciosi, sappiamo che il consigliere regionale Alessandra Cappellari, che ha incontrato gli agricoltori, si sta impegnando su questo fronte».