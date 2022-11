San Matteo delle Chiaviche: c’è il progetto esecutivo del nuovo ponte

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE (Viadana) – Ponte sul canale Ceriana: è in agenda per martedì 15 novembre alle 21 presso la sala dell’oratorio di San Matteo una seconda assemblea per illustrare gli sviluppi in merito al nuovo ponte.

Durante la serata, aperta a tutta la cittadinanza, interverranno tecnici ed amministratori del Comune di Viadana e della Provincia di Mantova, Ente proprietario dello snodo viabilistico in questione, per mostrare ai presenti il progetto esecutivo del manufatto. Inoltre, in quella sede si forniranno aggiornamenti circa l’iter relativo al ponte di tipo bailey che potrebbe essere posizionato provvisoriamente al fine di bypassare le criticità connesse alla chiusura. Qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, il Comune di Viadana ha già individuato risorse pari ad ottantamila euro per contribuire al posizionamento del ponte temporaneo.

La chiusura, alla base di tutte le problematiche che sono emerse negli ultimi mesi, venne disposta da Palazzo di Bagno con un’apposita ordinanza per ragioni di sicurezza, in quanto il manufatto era a rischio crollo. Alla luce delle criticità per cittadini e imprese, e proprio per cercare di ridurre gli effetti di questa problematica, nel mese di agosto, la giunta comunale guidata dal primo cittadino Nicola Cavatorta aveva disposto agevolazioni Tari ad hoc per la frazione di San Matteo.

Tornando alla serata del prossimo 15 novembre, l’incontro in oggetto era stato preannunciato già nel corso della prima assemblea pubblica svoltasi nelle scorse settimane sempre presso l’oratorio della frazione nord, allorché gli amministratori provinciali e comunali si erano ripromessi di tornare a San Matteo non appena vi fossero state novità più concrete da illustrare alla cittadinanza. Un incontro da cui i cittadini – che hanno evidenziato i disagi legati alla chiusura del ponte – sperano possano emergere novità positive