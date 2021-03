Rugby Top 10 – Viadana travolgente a Roma con il fanalino Lazio (45-29)

Roma – Nel secondo dei due recuperi di giornata il Viadana conquista cinque punti, battendo 45-29 una Lazio mai doma che conquista un punto bonus offensivo. Paura per Finco che ha avuto un malore dopo un colpo in testa in un’azione di gioco. E’ stato trasportato all’Ospedale Gemelli. Da segnalare, per il grande ex della partita, Ignacio Ceballos, la tripletta e il 100% delle realizzazioni sui calci.

MARCATORI P.t.: 2’ m Wagenpfeil tr Ceballos (0-7), 10’ m De Gaspari (5-7), 14’ m Zaridze tr Ceballos (5-14), 18’ m Montemauri tr Montemauri (12-14), 33’ m Di Chio tr Ceballos (12-21). S.t.: 42’ m Ceballos tr Ceballos (12-28), 45’ cp Montemauri (15-28), 48’ m Duca (20-28), 53’ m Ceballos tr Ceballos (20-35), 60’ m Ceballos tr Ceballos (20-42), 68’ m Ciofani tr Ceballos (20-49), 79’ m Ulisse (25-49)

LAZIO Montemauri; Bossola, Vella (63’ Scardamaglia), Gianni; De Gaspari; Granella (60’ Valsecchi), Loro (63’ Cristofaro); Duca (cap); Wagner (75’ Ulisse), Riccioli; Asoli (75’ Paparone), Damiani (57’ Marucchini); Bolzoni (55’ Liguori), Ferrara (70’ Gisonni), Leiger. All.: Pratichetti.

RUGBY VIADANA Apperley; Finco (20’ Di Chio), Ceballos, Zaridze; Ciofani; Ferrarini (63’ Pavan), Gregorio (58’ Jelic); Cosi; And. Denti (cap), Wagenpfeil (70’ Boschetti); Caila (65’ Mannucci), Schinchirimini; Novindi (65’ Ant. Denti), Ribaldi (60’ Silvestri), Schiavon (62′ Fiorentini). All.: Fernandez.

ARBITRO Schipani (Benevento). Assistenti: Chirnoaga (Roma) e Pacifico (Benevento). Quarto Uomo: Liccardi (Salerno).

NOTE Giornata nuvolosa a Roma. Primo tempo: 12-21. Cartellini: al 4’ giallo a Zaridze (Rugby Viadana). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 7/7, Montemauri (Lazio) 2/5. Punti conquistati in classifica: Lazio 1, Rugby Viadana 5. Peroni Player of the Match: Ceballos (Viadana).