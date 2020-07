Calciomercato Dilettanti – Suzzara su Marangi. Gove, per la panca pure Ghirardi

Mantova L’unica big mantovana che non ha ancora ufficializzato il tecnico è la Governolese. Il grande favorito è Luca Bozzini, attualmente alla Giana Erminio, appena retrocessa dalla C alla D. La possibile alternativa è Ermes Ghirardi. Sul mercato si raffredda la pista Terragin. Castiglione in attesa di portare a termine due affari proprio dalla Governolese: Filippo Mambrin e Andrea Ghirardi. Due sempre i nomi che il manager Gianluca Manini sta seguendo per il centrocampo: Matteo Vincenzi, che però sembra destinato al Colorno e Enrico Chiarini, che non ha ancora firmato con la Real Calepina. L’Asola conferma il portiere Accini. Da valutare la posizione dell’altro estremo Paolo Conti, in settimana incontro con le quote Di Mango, Arcari ed El Abd. Il Casalromano rinnova con Barbiani. Errera passa al Luzzara. La Castellana cerca di prolungare i prestiti di Mironi e Viola, ma per il primo il San Lazzaro nicchia. Alla corte di Stefano Negrini arriva anche Tommaso Di Prima dal Marmirolo, resta Gian Marco Alberini, così come rientreranno Antonio Fazio dal Porto e Cuttone dal Curtatone. Resterà invece al Porto Bodano. Sempre dal Curtatone potrebbe arrivare l’esterno Giovanni Vincenzi. Il team cittadino prova a trattenere Baietta (corteggiatissimo dal Suzzara) e Cabroni (offerta del Rolo). Sarà complicato confermare Rasini, appetito da Suzzara, Mozzecane e Caste. Omorogieva da valutare: se ci saranno i presupposti, rimarrà. Per la porta favorito Coffani, ma è stato contattato anche Pietro Modena del Gonzaga. In Prima il Suzzara attende qualche giorno per chiudere Azzali e pensa a Marangi, fortissimo trequartista con trascorsi anche in D col Villafranca. Sarà poi la volta di una punta: Borghi, Badalotti e Terragin rimangono sul taccuino. Per il primo anche le offerte di Voluntas e Governolese. Sempre in Prima, il Viadana fa rientrare Davide Pagliari da Mezzani e Alexandru Sava dalla Dinamo. Sempre in piedi la trattativa con la Futura per la cessione di Baruffaldi, Manzoli e Ternardi. I dosolesi sognano anche l’altro gialloblù Varotti. In Seconda Cristian Ispani è confermato sulla panchina del Quistello, Giavara passa al Borgo Virgilio. Margini, Masella e Raschi non restano al Pomponesco, si parlerà col Mantova per la conferma di Tenca. Ancora da trovare l’accordo per proseguire, o meno, con Anselmi.