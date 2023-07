Calcio Serie C – Prove tecniche di nuovo Mantova

MANTOVA Una settimana. È il tempo a disposizione di Christian Botturi per assicurare a mister Davide Possanzini un numero congruo di atleti per il raduno di martedì 18 luglio. In questi giorni il telefono del dt del Mantova è bollente come le temperature nell’aria. Qualche trattativa è già stata conclusa, altre sono in dirittura d’arrivo, altre ancora devono prendere forma. Facciamo il punto.

PORTIERI

È l’unico ruolo in cui le scelte sono già state effettuate. Marco Festa (’92) indosserà la maglia numero uno, Luca Sonzogni (’04) la numero 12. Il primo non ha bisogno di presentazioni, anche perchè a Mantova è già stato dal 2011 al 2015: oggi arriverà lo svincolo d’ufficio dal Pordenone e in viale Te saranno liberi di ufficializzarlo. Sonzogni, invece, è il terzo portiere del Brescia, nonchè il primo della Primavera già allenata da Possanzini. Per il raduno e il ritiro di Veronello saranno convocati anche Alessio Napoli (’04), che sarà il terzo portiere; e Andrea Calciolari (’05).

DIFENSORI

Confermato Erik Panizzi (’94), l’attenzione di Botturi è ora rivolta ai centrali. Ne servono tre, di cui due over e un under. Proprio oggi il dt biancorosso conta di chiudere per il primo over: in lizza lo svincolato ex Gubbio Alex Redolfi (’94) e Simone De Santis (’93) dell’Ancona. Redolfi è il favorito, ma ci sarebbero dettagli non trascurabili, legati al contratto, da definire. Restano in piedi le candidature di altri due elementi esperti: Simone Sini (’92) dell’Alessandria; e Andrea Tiritiello (’95) della Lucchese. Per quanto riguarda il centrale under, Botturi sta sondando piste estere. Ancora sguarnita la fascia destra, mentre per la sinistra, oltre a Panizzi, si segue con attenzione Bernardo Calabrese (’02) del Padova.

CENTROCAMPISTI

È il reparto più scoperto. L’unico innesto è Nicolò Radaelli (’03), mezzala prelevata dalla Pro Sesto. A proposito di mezzale, viene dato in arrivo Giacomo Fedel (’02), scuola Udinese, al suo primo campionato tra i professionisti dopo due ottime stagioni in D con Molfetta e Nardò. Piace Andrea Vallocchia (’97) della Reggiana. Ma Botturi sta cercando soprattutto il regista: arriverà un over e un under. Tra i papabili della prima schiera troviamo Daniele Franco (’94) e Federico Casarini (’89), entrambi dell’Avellino, ma l’impressione è che altri profili possano inserirsi e magari spuntarla; in cima alla seconda schiera c’è Simone Tronchin (’02) del Vicenza.

ATTACCANTI

Lavori avanzati nel reparto offensivo. Il colpo da novanta è Gaetano Monachello (’94), in cerca di riscatto dopo l’ultima disgraziata stagione: l’incognita è ovviamente legata all’integrità fisica, ma il potenziale è eccellente. Altra conferma è Davis Mensah (’91), mentre c’è curiosità per le doti di Antonio Fiori (’03), ala destra scuola Spal messasi in luce in D nel Vastogirardi. Ugualmente atteso è Alessandro Debenedetti (’03), bomber della Primavera del Genoa per il quale è già stato trovato l’accordo con i Grifoni. Per completare il reparto, Botturi ne cerca altri tre: due over e un under o viceversa. Tra i baby, il nome nuovo è Daniele Iacoponi, classe 2002, di proprietà del Parma: ha già all’attivo 8 presenze in B con Parma e Pordenone e una cinquantina di gare in C con le maglie di Arezzo e Foggia. Piace anche Giuseppe Guadagni (’01), che può vantare un centinaio di partite in C con Paganese, Avellino (con cui è sotto contratto) e Recanatese. Tra i profili esperti, invece, svetta Michael Fabbro (’96) della Virtus Verona, che ha due campionati di B alle spalle con Pisa e Chievo.

Una cosa è certa: sarà una settimana di fuoco. Il nuovo Mantova sta nascendo.