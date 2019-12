Maltrattamenti in famiglia, allontanata la super mamma

CAVRIANA Allontanati dalla “Casa Famiglia” per reiterati episodi di maltrattamenti. E’ quanto disposto dal giudice per le indagini prelimianari del tribunale di Mantova Beatrice Bergamasco , su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di Germana Giacomelli , la “super mamma” 62enne di Cavriana Pietro Foroni , 25 anni anch’egli residente a Cavriana. Nel pomeriggio di ieri, a seguito di un’articolata indagine coordinata direttamente dal procuratore capo Manuela Fasolato , gli agenti della Squadra Mobile della questura e della sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia di Stato hanno provveduto ad eseguire a loro carico la misura cautelare dell’allontanamento per i reati di maltrattamenti aggravati e continuati sino al 2019 ai danni di una quindicina di ragazzi – quasi tutti minorenni tra cui il piu piccolo di soli 4 anni e qualcuno di loro con disabilità – affidati alla Casa Famiglia gestita dagli indagati assieme ad altri soggetti.

Il provvedimento cautelare come detto è stato richiesto dalla Procura di via Poma che da tempo sta conducendo approfondite indagini nei confronti non solo dei due ma anche di altre persone, in collaborazione con gli uffici investigativi della Polizia di Stato. Al momento della notifica dell’ordinanza di allontanamento, gli uomini della Squadra Mobile e della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno effettuato perquisizioni domiciliari e sequestrato dispositivi informatici, telefoni cellulari e documenti vari.

I ragazzi, rimasti nella struttura di accoglienza, già nella serata di ieri sono stati affidati ad altre persone e contestualmente avvisati gli organi competenti alla presa in carico dei minori. Un terzo indagato, ma ancora manca l’ufficialità, sarebbe la sorella 63enne della titolare della struttura.

Si ricorda, inoltre, che Germana Giacomelli era stata nominata lo scorso anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana.