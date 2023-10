Volta, successo per il concerto di musica popolare nelle Scuderie

Volta Tra le proposte della kermesse “A Volta per star bene”, in programma lo scorso fine settimana nel comune morenico, si è tenuto anche anche l’appuntamento con un concerto di musiche popolari. Nel pomeriggio di domenica alle scuderie di Palazzo Gonzaga si è infatti tenuto un bellissimo momento, tra note e convivialità, per tutte le età con le venti fisarmoniche dell’Accordeon Group, egregiamente suonate da maestri e musicisti provenienti dalla limitrofa provincia di Verona, e dirette da Roberto Quaglia. Un’opportunità unica per tutti i presenti che hanno avuto modo di conoscere questo strumento attraverso un repertorio popolare e folkloristico, con adattamenti di alcuni fra i più noti brani della musica leggera italiana e non solo. Ancora una volta, Volta si dimostra cittadina culturalmente sensibile e molto attiva per quanto riguarda proposte ed iniziative del genere. (amc)