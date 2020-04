Pasqua con clima soleggiato e “caldo”

MANTOVA Sarà una Pasqua soleggiata e calda, una delle più miti in assoluto degli ultimi cinquant’anni. Insomma, praticamente una beffa.

Da giorni, ormai, l’alta pressione atlantica ha preso casa sull’Europa centro-meridionale determinando una piena affermazione della primavera. Ce ne siamo accorti soprattutto dalle temperature massime che ieri e mercoledì hanno superato localmente i 23 gradi (anche 24° nella Bassa). Da oggi a domenica saliranno ancora di più fino a superare domani i 25 gradi con punte di 26° in molte zone della Valpadana centro-orientale grazie anche al sole sempre presente. All’alta pressione si uniranno infatti correnti meridionali molto miti che accentueranno la risalita delle temperature, soprattutto quelle massime.

Qualche cambiamento della struttura anticiclonica è in realtà in vista. Da domani l’alta pressione si spezzerà in due: il lobo settentrionale finirà verso le regioni scandinave agevolando la discesa di correnti più fresche verso i Balcani. Una parte di queste sfiorerà le regioni adriatiche interessando anche quelle padane. Lunedì avremo di conseguenza qualche nuvola in più unitamente ad una flessione della temperatura di un paio di gradi. Il fresco si accentuerà martedì con temperature massime attorno ai 20 gradi, nonostante la prevalenza di sole. Da mercoledì, infine, tornerà tutto come prima. L’alta pressione riprenderà il sopravvento facendo proseguire il bel tempo per tutta la parte restante settimana, con temperature di nuovo vicine ai 25 gradi verso tra venerdì e sabato.

Pochissimi sono i precedenti di un così lungo periodo soleggiato e caldo nella prima metà di aprile come quello che stiamo vivendo. Qualcosa di simile era accaduto nella prima metà dell’aprile del 2009, quando per 11 giorni le temperature si mantennero al di sopra dei 21 gradi fino a toccare i 26 il giorno 13.

In realtà a Mantova e provincia negli ultimi anni le feste pasquali hanno goduto spesso del bel tempo e di temperature oltre le medie. L’anno scorso il giorno di Pasqua (era il 21 aprile) trascorse all’insegna del bel tempo con 23 gradi e cielo appena velato. Leggermente più fresco e con cielo giallo di sabbia sahariana era stato il giorno di Pasquetta. Anche nel 2018 Pasqua (17 aprile) fu baciata dal sole con termometro sui 20 gradi; qualche nube in più ma clima ancora tiepido il giorno successivo. Un’altra Pasqua soleggiata nel 2017 (16 aprile): la domenica trascorse all’insegna del sole con massime fino a 23 gradi, seguita però da un pesante raffreddamento dei giorni successivi che portò il termometro fino a -3 anche in pianura.

Per trovare il brutto tempo a Pasqua dobbiamo risalire al 2015, cielo coperto e aria fredda (appena 12 gradi). Pasqua fredda e perturbata anche nel 2013 e nel 2012.

Come anticipato il tempo potrebbe cambiare solo tra una decina di giorni: troppo forte, al momento la potenza dell’alta pressione. Un po’ di pioggia farebbe certamente comodo giacché le ultime precipitazioni di rilievo risalgono ormai allo scorso 4 marzo.

Alessandro Azzoni