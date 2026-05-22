Calcio Prima Categoria – Melara: “Dinamo pronta alla sfida con Brembate Sopra”

GONZAGA La Dinamo Gonzaga continua a lavorare con intensità, alimentando il grande sogno chiamato Promozione. Il traguardo, però, passa ora dal triangolare del terzo turno contro i bergamaschi del Brembate Sopra e i bresciani della Bagnolese. L’obiettivo è partire immediatamente con il piede giusto per aumentare le possibilità di ripescaggio, importantissimo in questa stagione. La ventilata riduzione del campionato di Eccellenza a 16 squadre, infatti, provocherebbe un effetto a cascata anche sulla Promozione, con sei posti in meno per i ripescaggi. Un dettaglio che rende ancora più importante prevalere nella doppia sfida, per evitare di trascorrere l’estate a sfogliare la margherita nell’incertezza. Prima degli eventuali calcoli, però, c’è il campo. E la Dinamo vuole continuare a costruire il proprio cammino senza lasciare nulla al caso. Domenica al “Brioni” arriveranno i bergamaschi del Brembate Sopra, avversario sconosciuto dalle nostre parti, ma certamente temibile. L’ambiente biancorosso spera che l’impianto gonzaghese possa trasformarsi ancora una volta nel teatro dei sogni, proprio come accaduto domenica scorsa nella sfida vinta contro il Suzzara, che ha regalato il pass per questa ulteriore fase. Mister Matteo Melara guarda con fiducia al prossimo appuntamento, pur consapevole delle difficoltà della gara. «Incontreremo un team di un girone che non conosciamo – spiega il tecnico – ma se sono arrivati al terzo turno play off hanno sicuramente dei valori importanti. Il nostro girone era sicuramente uno dei più competitivi della regione, il livello delle nostre concorrenti lo scopriremo domenica». Un confronto che presenta inevitabilmente molte incognite, ma che allo stesso tempo è uno stimolo importante per la Dinamo Gonzaga.

«Qualche informazione sui bergamaschi l’abbiamo presa – prosegue Melara –: si tratta di una squadra che ha nel reparto offensivo uno dei punti di forza. Dobbiamo mettercela tutta, ormai ci siamo». Il tecnico sottolinea anche il lavoro svolto dalla squadra durante la settimana: «Ci siamo allenati bene, conto di recuperare tutti gli acciaccati, abbiamo voglia di giocare e, ribadisco, occorre partire col piede giusto in questa fase dei play off». Sul fronte formazione resta in dubbio Bozzolini, mentre non sarà della partita il difensore Lonighi, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, come riportato dal comunicato ufficiale. La Dinamo vuole continuare a inseguire il proprio sogno, consapevole che il primo passo può già indirizzare una stagione intera.