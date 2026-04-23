RAIMAN SYSTEM Trent’anni da protagonista nel settore dei prodotti alimentari per animali

POLESINE (PEGOGNAGA ) Raiman System, con sede a Polesine di Pegognaga (MN), in via Martin Luther King, 14/B, nasce nel 1996 dall’esperienza di un team esperto in formulazione e gestione degli allevamenti, fra i quali il titolare dr. Alberto Rossi. L’azienda è indipendente da qualsiasi tipo di pressione commerciale, essa infatti si concentra su soluzioni nutrizionali innovative, offrendo prodotti specifici per bovini da latte, da carne, suini ed avicoli, basando il proprio lavoro su un rapporto di fiducia con l’al levatore. Lo stesso logo, una farfalla, insolito per un’azien da di questo tipo, in realtà incarna perfettamente lo spirito voluto dai fondatori. Questi insetti infatti, vivono solo in ambienti sani, non contaminati, quindi in perfetta linea con la mission dell’azienda che produce integratori per l’allevamento, lontani da prodotti commerciali simili. L’azienda Raiman System dispone di una moderna sede amministrativa e logistica di circa 4000 mq coperti, progettata da Giugiaro e dotata di una superficie illuminante brevettata. Proprio alcuni giorni fa ha festeggiato i suoi trent’anni di attività, e per l’oc casione ha ultimato la costruzione di un magazzino di oltre 600 mq con ristrutturazione ed ammodernamento di tutti gli uffici. Per celebrare l’evento è stata organizzata una festa riservata, alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di invitati fra clienti, collaboratori e autorità, con la presenza del Presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, il Sindaco del Comune di Pegognaga Matteo Zilocchi, e il Sindaco di Gonzaga Elisabetta Galeotti. Dopo l’inno nazionale, il taglio del nastro e la benedizione, gli ospiti hanno potuto assistere ad alcune presentazioni realizzate dal titolare il dr. Alberto Rossi e dal figlio, dr. Federico , attuale colonna portante dell’azienda, che hanno ripercorso i momenti più importanti della evoluzione dell’azienda Raiman System. Quindi Carlo Bottani, durante un breve intervento, ha sottolineato il valore e l’impor tanza di aziende come questa sul territorio. I sindaci di Pegognaga e Gonzaga hanno poi donato al titolare un attestato di benemerenza. Quello svoltosi presso la sede di Raiman System di Polesine di Pegognaga è stato un grande incontro voluto per celebrare il successo di un’azien da che ha saputo fare della qualità dei suoi prodotti e del particolare rapporto con clienti e fornitori, il suo biglietto da visita più apprezzato e distintivo fra le aziende similari del settore.