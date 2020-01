Pallavolo serie B – Gabbiano per i 3 punti con lo Stadium, Viadana sfida San Martino

Mantova Il cammino del Gabbiano ricomincia stasera da Mirandola e dalla sfida con lo Stadium (arbitri D’Amico e Pettenello di Padova). I locali di coach Marco Barozzi sono staccati di tre punti e forti dell’ex Luca Bertazzoni. Nella fila dei virgiliani l’ex è il libero Trentin. «Impegno difficile – afferma il diesse Nicola Mazzonelli – Affrontiamo una squadra di qualità, con ottimi atleti. Noi scendiamo in campo per cercare quel pieno successo che ci consentirebbe di raggiungere in vetta Concorezzo, oggi a riposo. Occorrerà ripetere l’ottima prestazione che di recente ci ha consentito di battere la capolista. La squadra è pronta a livello fisico grazie all’ottimo lavoro di Elena Giannotta».

L’È Più ospita a Mezzano Inferiore (arbitri Mutti di Piacenza e Stefano Bosio di Modena) l’Ama San Martino in Rio di Francesco “Pupo” Dall’Olio, penultimo e a dieci lunghezze da Viadana: «Nessuno di noi – afferma il presidente Valeriano Rossi – guarda la classifica degli avversari, soprattutto perchè i reggiani sono una buona compagine e ben allenata. E’ dura, ma vogliamo ripartire con un successo».

Nel girone B della B1 femminile, la Nardi Volta sarà in campo mercoledì a San Donà di Piave contro la seconda squadra dell’Imoco Conegliano. Stasera nel girone D della B2, l’Euromontaggi è ospite a Montorio Veronese (arbitri Fascinà di Padova e Clarissa Cassone di Aosta) del team scaligero di Emanuel Frassoni (a dodici punti dalla capolista) e forte dell’ex Moschini. «Affrontiamo un sestetto neopromosso del quale sappiamo poco – afferma il diesse Renzo Trazzi – Siamo sereni e dobbiamo affrontarlo con attenzione». Out Valentina Vecchi.