Post sisma, resi disponibili i fondi per il ponte Savoia di Quingentole

QUINGENTOLE – Lungi da noi fare facile ironia ma finalmente per un ponte dell’Oltrepò mantovano arriva una buona notizia: lasciando per un attimo da parte la questione San Benedetto (del resto parliamo di cifre e interventi imparagonabili a quello che stiamo per descrivere) o quella annosa di ponte Marino a Villa Poma di Borgo Mantovano, la notizia che ieri sono stati resi disponibili i fondi per la risistemazione di ponte Savoia a Quingentole va presa come un’ottima notizia sia in termini di solidità futura – e quindi di sicurezza – del manufatto sia in termini di aiuto alla viabilità.

L’ordinanza, pubblicata ieri e firmata dal governatore Attilio Fontana, rende disponibili circa 283mila euro per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po; nello specifico gli interventi di ripristino dei danni del ponte, anche sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, consistono principalmente nella ricucitura delle fessurazioni, nell’ inserimento di tiranti con ancoraggio esterno per mantenere la capacità di contrasto della struttura muraria ad eventuali nuove azioni spingenti e nel rinforzo della cappa in calcestruzzo presente all’estradosso delle arcate con applicazione di rete in fibra di vetro.

Queste tecniche costruttive garantiranno prestazioni elevate in accordo con i principi di sostenibilità ambientale. (nico)