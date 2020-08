Presa a botte dal convivente finisce in ospedale

MANTOVA – Non più di cinque giorni di prognosi, quasi a sottolineare la lievità del fatto. Roba da querela di parte e nulla più quanto risulta da referto medico per una donna poco più che 30enne brasiliana residente in città che l’altro ieri è stata medicata al pronto soccorso del Poma per delle lesioni. A metterle le mani addosso sarebbe stato il suo convivente al culmine di una banale lite. La donna si è poi recata in ospedale per farsi medicare ed è stata quindi dimessa con pochi giorni di prognosi. Un’aggressione procedibile solo a mezzo di querela di parte questa, che è comunque l’ennesimo caso di violenza domestica in generale e nei confronti di una donna in particolare. Un fenomeno che con il lockdown ha visto un aumento esponenziale degli episodi, che però sono affatto diminuiti con il lento ritorno alla normalità della Fase 2 e 3. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, carabinieri e polizia hanno effettuato tre arresti per “codice rosso” nell’arco di 24 ore tra Acquanegra, Ostiglia e Mantova.